За утро в Москве поезда сбили четверых человек

Во вторник утром в Москве поезда сбили четырех человек.

Ранее сообщалось, что около восьми часов утра "Аэроэкспресс" сбил насмерть двух мужчин возле платформы Тимирязевская. По предварительным данным, мужчины пытались выбраться на платформу с путей, вдоль которых обходили турникеты. Пока установлена личность одного из них.

А на станции Москва Савеловская двоих пьяных мужчин сбила электричка. Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, по данным фактам проводятся проверки, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Она призвала быть внимательными на транспорте и соблюдать правила безопасности.