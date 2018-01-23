Буйный водитель избил девушку на дороге в Старом Осколе

В Старом Осколе неадекватный водитель посреди проезжей части набросился с кулаками на владелицу легковушки, маневры которой ему чем-то не угодили. Пострадавшая успела снять нападавшего на камеру.

Инцидент произошел днем 18 января на улице Прядченко, однако о его предыстории обе стороны умалчивают. Судя по кадрам, дорожный конфликт произошел за несколько сотен метров до перекрестка, на котором владелец черного Hyundai решил выяснить отношения — девушка по пути отпускает в его адрес нелестные эпитеты.

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"Ты что, вообще, что ли, потерялась?! Ты вообще водить умеешь?" — сразу перешел к сути автовладелец, открывая дверь чужой машины. Ответа он дожидаться не стал и сразу же ударил девушку по лицу, после чего вернулся в салон.

Пострадавшая в тот же день написала заявление в полицию, однако искать злоумышленника не пришлось — он сам пришел с повинной.

"Я очень сожалею о случившемся, поверьте. Не нахожу себе места, не могу понять, как это вообще произошло: на женщину поднял руку. Когда это все случилось, я действительно находился в неадекватном состоянии и не мог контролировать свои действия. Не собираюсь оправдываться, виноват полностью. Я буквально через пару часов, как все это случилось, обратился в УВД и дал признательные показания участковому. Просил его дать номер этой девушки, чтобы извиниться и как-то загладить свою вину, но он так и не дал — обещал сам ей дать мой номер", — написал мужчина в сообществе "Официальный Старый Оскол".