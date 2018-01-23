Взрыв газа в омском селе мог произойти по вине оператора АЗС

В Омской области возбуждено уголовное дело против оператора газозаправочной станции, на которой был заправлен газовый баллон, взорвавшийся в сельском доме и спровоцировавший пожар с пятью жертвами, передает "Интерфакс".

Как сообщает во вторник местный Следственный комитет, дело заведено по статье "Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц".

По данным СКР, житель села Седельниково — отец пятерых погибших детей, утром в понедельник на частной АЗС заправил 12-литровый баллон газовоздушной смесью и занес его в дом.

Подозреваемый — 39-летний оператор АЗС. По данным следствия, он заправил газовый баллон, нарушив установленные нормы безопасности, что стало причиной детонации газового баллона в теплом помещении. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На самой АЗС прошли обыски и выемка документации, идут допросы собственника и работников.

В ходе осмотров места происшествия были изъяты элементы газового баллона. Назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы — в том числе для установления причин смерти детей.

Как сообщалось ранее, в понедельник произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли пятеро приемных детей. Их приемный отец и двое других детей не пострадали. Предварительная причина возгорания — хлопок газа. В Омской области 23 января объявлено днем траура.