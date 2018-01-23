На Филиппинах идет эвакуация людей из-за угрозы извержения вулкана Майон. Видео

Как минимум 40 тысяч человек пришлось эвакуировать в провинции Албай на Филиппинах. Причина – угроза извержения вулкана Майон. Как сообщает телеканал ABS-CBN, губернатор провинции также распорядился приостановить работу всех государственных и частных предприятий в непосредственной близости от вулкана.

Исключение составляют лишь ведомства, которые отвечают за правопорядок, здравоохранение, оказание социальных услуг и борьбу со стихийными бедствиями.

Сейчас уровень опасности извержения Майона повышен до предпоследнего — четвертого. В соцсетях появились кадры "дымящегося" вулкана.

На вулкане уже было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы, так что власти расширили зону повышенной опасности на 8 километров, передает RT. Первые выбросы лавы и пепла на Майоне специалисты зафиксировали 16 января.

Ранее 23 января сообщалось, что в Японии, в префектуре Гумма, началось извержение вулкана недалеко от известного лыжного курорта Кусацу. Пострадали как минимум 15 человек.