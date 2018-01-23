В Молдавию не пустили съемочную группу телеканала RTVI

Съемочную группу телеканала RTVI не пустили в Кишинев.

Минувшей ночью их задержали в кишиневском аэропорту, а затем отправили в Москву. Как заявили "Интерфаксу" в Пограничной полиции Молдавии, журналист и оператор не смогли подтвердить цель визита.

На своей странице в Facebook журналист Марианна Минскер заявила, что визит был согласован на уровне президентской администрации. Но пограничников не устроило письмо от администрации Игоря Додона с точной датой и временем интервью. Они заявили, что эта "эта бумажка не подтверждение и президент не указ". Кроме того, сотрудники погранслужбы угрожали применить к оператору съемочной группы физическую силу.

На прошлой неделе пограничная полиция запретила въезд в страну журналистке НТВ Ираде Зейналовой. Она смогла въехать в страну только после того, как Игорь Додон лично пригласил ее, чтобы дать ее интервью. А в ноябре прошлого года в Молдавию не пустили продюсера ВГТРК Марину Сафронову и обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова.