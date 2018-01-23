Травма Санти Касорла: инфекция, гангрена и 10 операций

Испанский хавбек лондонского футбольного клуба "Арсенал" Санти Касорла продолжает крайне затянувшееся лечение тяжелой травмы правой ноги. Игрок не выходит на поле с октября 2016 года и перенес 10 операций. Одна из них спровоцировала прогрессирующую инфекцию.

"Последняя операция, десятая по счету, прошла семь недель назад, — цитирует футболиста испанское издание Marca. – Одно из хирургических вмешательств было крайне рискованным, потому что после злоупотребления лекарствами состояние кожи ухудшилось. Мне понадобилась пересадки кожи, но после нее инфекция буквально съела сухожилие".

Два месяца назад Касорла сообщил журналистам, что нога была на грани ампутации: каким-то образом во время операции в кровь игрока попала инфекция, спровоцировавшая гангрену. Впрочем, врачи справились и лечение отложило худший прогноз. Именно тогда кожа с руки спортсмена была пересажена на нижнюю конечность.