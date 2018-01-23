Столб спас архангельского автомобилиста от столкновения с грузовиком

Эффектное ДТП записал видеорегистратор встречной машины.

Авария произошла в понедельник, 22 января, в Архангельске.

На кадрах видно, как оранжевый самосвал занесло, и он покатился прямо на автомобиль с регистратором. Но всего в паре метров от капота машины грузовик ударился о столб. Таким образом автомобилям удалось избежать столкновения.

На данный момент официальные данные об этой аварии не распространяются.