Общественные деятели хотят запретить прокат "Смерти Сталина"

Информацией о фильме "Смерть Сталина" и причинах, по которым его премьеру могут перенести на лето, в Кремле не располагают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция, я, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива Министерства культуры, но, чем это вызвано, я сейчас вам не могу сказать: просто не обладаю информацией. Я не знаю, что это за картина", — сказал пресс-секретарь президента.

Председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков в понедельник заявил, что общественные деятели намерены направить письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Поляков заявил, что этот фильм — "фактически идеологическая борьба против нашей страны", передает РИА Новости.

Cатирическая британская комедии "Смерть Сталина" не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы с нашей страной". Об этом ТАСС во вторник заявил глава Общественного совета при Минкультуры, писатель Юрий Поляков, накануне посмотревший картину на специальном показе в министерстве.

По его словам, на просмотре присутствовали режиссер Никита Михалков, представители Российского исторического общества, Госдумы, члены Общественного совета.

Поляков отметил, что юристы Минкультуры обнаружили в этом фильме ряд несоответствий закону РФ, в частности, сцены насилия, а также оскорбление национальных чувств. Поляков сообщил, что свои возражения против проката ленты Общественный совет изложит в письме на имя министра.

"Это опять скандал вокруг прокатной фирмы "Вольга", с который была связана история вокруг фильма "Паддингтон-2", — заявил Поляков.

В сентябре прошлого года возглавлявший тогда Общественный совет при Минкультуры Павел Пожигайло призывал к экспертизе фильма "Смерть Сталина" и, в случае наличия в нем попыток разжигании розни или оскорбления каких-либо чувств, не выпускать кинокартину в прокат.

Между тем, кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтвердила, что 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре текущего года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях — Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.