Торопившийся водитель вытолкнул с дороги легковушку на проспекте Мира

На тротуаре проспекта Мира с серьезными повреждениями оказалась легковая машина после того, как в нее врезался гнавший владелец джипа. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около двух часов ночи в районе дома 112 на проспекте Мира, недалеко от станции метро "Алексеевская". На кадрах видно, как белую Kia нагоняет перестраивавшийся водитель джипа, который, судя по всему, поздно заметил "помеху". От удара легковушка совершила два витка вокруг своей оси и вылетела на тротуар, где ее остановили тумбы из-под деревьев. Внедорожник врезался в отбойник, съехал на обочину, а потом вновь протаранил ограждение.

В результате ДТП травмы получил пассажир Kia, помощь ему оказали на месте. Обломки легковушки разлетелись на несколько десятков метров, из-за чего на время движение по некоторым полосам было ограничено.