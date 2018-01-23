Кремль: нет необходимости письменно предлагать Киеву забрать технику из Крыма

В Кремле не считают нужным как-то письменно оформлять предложение президента России Владимира Путина Украине забрать свою военную технику из Крыма.

"По большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации", — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ему неизвестно, были ли отправлены какие-то официальные бумаги по дипломатическим каналам, хотя такие послания и могут иметь место в подобных ситуациях.

"Но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу", — подчеркнул Песков, передает "Интерфакс".

При этом он призвал журналистов не домысливать ответ за представителей украинских властей. "Все-таки Киев должен сказать — да или нет", — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова передать Киеву брошенные в Крыму военные корабли, авиатехнику и автомобили, танки и бронемашины. Он, правда, добавил, что техника находится в плачевном состоянии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на это ответил, что в Киеве не получали никаких письменных предложений о вывозе техники.

Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил РИА Новости, что оставшаяся в Крыму украинская военная техника превратилась практически в металлолом. На ее восстановление нужны деньги и желание, которых у Украины нет. По мнению сенатора, Украина также опасается, что забрав технику, закроет для себя вопрос принадлежности полуострова.