Юсков, Кулижников, Захарова и Бородулина предварительно пропустят Олимпиаду

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал ситуацию с заявками российских спортсменов. По его словам, наибольшая часть представителей конькобежного спорта не отправится в Пхенчхан. В том числе он упомянул имена Дениса Юскова, Павла Кулижникова и остальных спортсменов сборной России.

"В мужской сборной конькобежцев у нас 90 процентов заявок отклонено, в том числе предварительно не получат приглашений и Юсков с Кулижниковым, – приводит слова Кравцова РИА Новости. – У женской команды процент отклоненных заявок пониже, но, опять же, по предварительной информации, в составе остается лишь Ольга Граф, Наталья Воронина и Ангелина Голикова. Таким образом, Игры пропустит и ранее выступавший в шорт-треке Руслан Захаров. Мы отправим в МОК список спортсменов по конкретным дистанциям, и будем ожидать окончательный ответ 28 января".

"Что же касается шорт-трекистов, то по предварительной информации заявки Захаровой и Бородулиной также отклонены. Вчерашняя информация по вердиктам Ана, Григорьева и Айрапетяна подтвердилась".

Напомним, что ранее стало известно о том, что на Олимпийские игры пока не приглашены биатлонист Шипулин и лыжник Устюгов.