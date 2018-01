В ЮАР скончался легендарный африканский джазмен Хью Масекела

В ЮАР 23 января после многолетней борьбы с онкологией скончался легендарный трубач и кларнетист — джазовый музыкант Хью Масекела, сообщает ТАСС. Ему было 78 лет. Он считается одним из основателей южноафриканского джаза.

Дискография Маескелы насчитывает более 40 альбомов. Ему принадлежат, в частности, хиты, ставшие гимнами борьбы с апартеидом. Среди них, в частности: "Совето блюз" и "Верни его назад домой".

Масекела был вынужден 30 лет жить в эмиграции в США. В 1970 году вместе с нигерийским музыкантом Фелой Кути и группой из Ганы Hedzoleh Soundz он выпустил самый известный афро-джазовый альбом Introducing Hedzoleh Soundz, напоминает телеканал "360".

На родину Масекела вернулся только в 1990 году, после начала реформ по ликвидации режима расовой сегрегации.

В последние годы жизни Масакела занимался благотворительностью, он также основал музыкальную школу в Ботсване.

Президент ЮАР Джейкоб Зума, выражая соболезнования по поводу кончины знаменитого музыканта, сказал: "Масекела держал в своих руках горящий факел свободы, сражаясь против апартеида через свою музыку и мобилизуя международную поддержку борьбе за освобождение, привлекая внимание к злодеяниям режима апартеида".

Министр искусств и культуры ЮАР Нати Мтетва в своем "Твиттере" назвал музыканта "легендой" и "одним из великих архитекторов афро-джаза".

A baobab tree has fallen, the nation has lost a one of a kind musician with the passing of Jazz legend bra Hugh Masekela. We can safely say bra Hugh was one of the great architects of Afro-Jazz and he uplifted the soul of our nation through his timeless music. #RIPBraHughMasekela pic.twitter.com/JVy47GA6aU