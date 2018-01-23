Любите углеводы? Вините в этом свой мозг

Порой человек не может удержаться от очередного куска пиццы или плитки шоколада, а затем безжалостно ругает себя за съеденное. Возможно, это вовсе не его вина, говорят японские учёные из Национального института физиологических наук. Недавно они обнаружили в гипоталамусе нейроны, которые и отвечают за страстное желание съесть богатую углеводами пищу и при этом уменьшают тягу к жирной пище.

Специалисты выяснили, что одной силы воли часто недостаточно, чтобы противостоять нейронам, которые активируются под натиском социального стресса, повышая аппетит человека.

Они установили, что лабораторные мыши, у которых были активированы нейроны, потребляли в три раза больше высокоуглеводной пищи и вдвое меньше пищи с высоким содержанием жиров, чем грызуны из контрольной группы.

Исследование впервые продемонстрировало, какую роль играет мозг в предпочтении углеводов или жиров, говорит ведущий автор исследования Ясухико Минокоси (Yasuhiko Minokoshi).

Авторы работы отмечают, что исследование может помочь найти способы справиться с чрезмерным употреблением сладостей или нездоровой пищи (того же фастфуда).

Люди обычно выбирают пищу, исходя из вкуса, а также чувства голода, но точный механизм, участвующий в данном выборе, остаётся во многом загадкой.

"Многие люди, которые едят сладости в слишком больших количествах во время стресса, как правило, винят себя за неспособность контролировать свои импульсы, — говорит Минокоси. – Но, если они узнают, что это происходит из-за нейронов, они станут не так сильно обвинять себя".

Исследователь предупредил, что будет трудно тут же применить полученные знания для улучшения рациона питания человека. Ведь простое подавление работы нейронов может вызвать побочные эффекты, так как у них много и других важных функций, отмечает учёный.

"Однако, если бы мы смогли найти определённую молекулу в нейронах и специально нацелиться на неё для того, чтобы подавить часть его деятельности, то это помогло бы обуздать чрезмерное употребление высокоуглеводной пищи", — говорит Минокоси.

С другой стороны, вещество, нацеленное на активацию нейрона, могло бы использоваться для лечения людей, которые потребляют очень много жира.

К слову, многие исследователи подозревают, что определённый механизм может отвечать за побуждение некоторых животных выбирать пищу с высоким содержанием белка. Однако этот механизм пока не обнаружен.

Результаты исследования будут в скором времени представлены в журнале Cell Reports.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что жир меняет работу мозга подобно наркотикам, а наши предпочтения в еде зависят от генов.