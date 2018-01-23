"Манчестер Юнайтед" признан самым прибыльным клубом мира

Английский "Манчестер Юнайтед" был признан самым прибыльным футбольным клубом мира. Его чистый доход по итогам сезона 2016/17 равняется 676,3 миллиона евро. Примечательно, что звание самого доходного клуба присуждается "МЮ" уже второй год кряду.

Это стало известно из опубликованного рейтинга компании Deloitte, который приводит "Спорт-экспресс".

Также в пятерку лучших вошли такие гранды мирового футбола, как испанские "Реал" (674,6 миллиона евро) и "Барселона" (648,3), немецкая "Бавария" (587,8) и английский "Манчестер Сити" (527,7). В топ-20 попали сразу десять английских клубов. Питерский "Зенит" покинул двадцатку самых прибыльных клубов.