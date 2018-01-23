Угроза цунами: на Аляске произошло сильнейшее землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Аляски, передает телеканал "Россия 24". Сообщается, что эпицентр толчков располагался непосредственно в заливе Аляски, на расстоянии примерно 280 километров к юго-востоку от острова Кадьяк. Геологическая служба США опубликовала предупреждение о цунами, и для этого штата, так и для Британской Колумбии.

Не исключено, что уже через четыре часа большая волна сможет достичь Гавайских островов. Угрозу цунами от этого землетрясения оценивают и в Новой Зеландии.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.