СК разбирается в причинах резонансного убийства и самоубийства в Москве

Следственный комитет РФ разбирается в обстоятельствах убийства студентки в Москве.

Сегодня в квартире на улице Казакова были обнаружены тела 19-летней девушки с признаками насильственной смерти и 19-летнего юноши. По предварительным данным, парень сначала задушил девушку, затем перерезал ей горло и ударил ножом в грудь. После этого он покончил жизнь самоубийством.

По данным Telegram-канала Mash, убийцей был студент МГТУ им.Баумана Артем Исхаков, а погибшей – студентка Высшей школы экономики Татьяна Страхова. После убийства Артем опубликовал на своей странице в соцсети письмо, в котором рассказал, что это на совершение такого жестокого преступления он пошел, так как любил Татьяну, а она не отвечала ему взаимностью. Также в этом письме он подробно описал, как издевался над девушкой. В частности, он изнасиловал ее труп.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Аккаунт убийцы был оперативно заблокирован.