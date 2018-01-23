Тревожный день: Земля трясется, вулканы проснулись, цунами пока пронесло

Сразу из нескольких точек планеты 23 января приходили тревожные сообщения о природных катаклизмах. Утром сообщалось о том, что в Японии, в префектуре Гумма, началось извержение вулкана в непосредственной близости от известного лыжного курорта Кусацу. Там же сошла лавина. В результате ЧП пострадали как минимум 15 человек.

Примерно в это же время на Филиппинах из-за угрозы активно дымящегося вулкана Майо пришлось эвакуировать 40 тысяч человек. Губернатор провинции Албай даже распорядился приостановить работу ряда учреждений и предприятий в непосредственной близости от вулкана.

Днем (по московскому времени) 23 января пришло сообщение о том, что мощное землетрясение было зафиксировано вблизи южного побережья Аляски. Оно вызвало сильное волнение на море.

Там были отмечены волны высотой около 10 метров, так что американский Центр предупреждения о цунами даже распространил сообщение о возможности цунами, которое могло бы угрожать западным побережьям США и Канады.

Не исключалось, что "большая волна" могла прийти и на Гавайские острова.

После мощного землетрясения на острове Кадьяк у Аляски даже звучали сирены, предупреждающие об угрозе цунами, передает "Интерфакс".

Местные жители в соцсетях писали, что услышать сирену в час ночи (по местному времени) было " действительно страшно". При этом, как писали местные жители, сложно было сказать, что и где происходило в действительности, поскольку ряд сайтов, на которых можно было бы получить информацию, отключились.

К счастью, цунами, похоже, "рассосалось". По крайней мере, уже примерно к 6 утра по местному времени (около 17 часов по Москве) пришли сообщения, что угроза "большой волны" миновала, и люди могут успокоиться.

Чего нельзя сказать жителям Филиппин: там вулкан Майо активизировался и уже выбрасывает лаву на высоту около 600 метров. Жуткое видео происходящего публикует в своем "Фейсбуке" филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии.