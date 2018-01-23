Ученицы превратили задворки ставропольской школы в бойцовский клуб

Несколько десятков учеников сельской школы на Ставрополье наблюдали за ожесточенной дракой четырех сверстниц, сцепившихся на заднем дворе учебного заведения. Одна из зрительниц, отчаянно болевшая за свою сестру, сняла схватку на видео.

"Алёна, бей! Бей, бей по лицу! Зачем тебе ноги даны! Вот это у нее морда разбита!" — подбадривала участницу первого поединка девочка — ученица школы в селе Новоблагодарном Предгорного района.

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Как можно понять из разговора, стороны давно на ножах, а состоявшаяся на перемене "встреча" стала своего рода реваншем за вчерашнее поражение.

"Чё вы нас вчера нагнули и убежали? Вся школа об этом говорит", — вопрошала школьница в майке, в то время как у заброшенного здания свою честь отстаивала ее подруга, та самая Алёна. Спустя несколько секунд — точно по звонку — она сама вступила в бой с собеседницей.

Завершился кулачный бой столь же неожиданно, как и начался, — кто-то из зрителей увидел на горизонте преподавателя. Большая часть учеников тут же покинула ринг, а участницы схватки и сочувствующие принялись осматривать травмы.