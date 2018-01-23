В Новороссийске родители съехали с дачи, выбросив на свалку семимесячную дочь

В садоводческом некоммерческом товариществе села Глебовское (Новороссийск) местная жительница, выбрасывая мусор, услышала плач ребенка, а затем рядом с одним из контейнеров обнаружила семимесячного ребенка.

Женщина тут же сообщила об этом в правоохранительные органы. Она также сообщила, что это дочь ее соседей, местонахождение которых в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.

Приехавшие по вызову медики оказали ребенку первую медицинскую помощь на месте и госпитализировали девочку. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура Краснодарского края на своем сайте сообщает, что по факту оставления в опасности новорожденного ребенка проводится проверка.