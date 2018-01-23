Ковальчук, Дацюк и Войнов допущены на Олимпиаду

Три ведущих хоккеиста национальной сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов смогут участвовать в Олимпийских играх в корейском Пхенсхане. Нападающие и защитник питерского СКА, которые играли в Сочи-2014, попали в список приглашенных от МОК.

Ранее в списке спортсменов, приглашенных МОК в Южную Корею, не оказалось многих известных спортсменов, которые участвовали в Играх-2014. "Спорт-экспресс" сообщил, что и в хоккейной команде не будет ни одного участника Олимпиады в Сочи. Однако в отношении Ковальчука, Дацюка и Войнова прогноз не оправдался.

А вот четыре других игрока сборной России – защитники Антон Белов, Михаил Науменков, нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин – пока вне списка МОК, сообщает Чемпионат.Ru. Все остальные кандидаты в национальную хоккейную команду нашей страны допущены к участию в Играх.