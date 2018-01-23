Прокурор: глава столичного СК помогал криминальному авторитету за деньги

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов за вознаграждение принимал участие в освобождении из-под стражи и переквалификации дела в отношении Андрея Кочуйкова (Итальянец) – соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Об этом сегодня в Мосгорсуде рассказал гособвинитель по делу в отношении начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, передает ТАСС.

Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года по делу о взятке от Шакро Молодого. Вместе с тем в окончательную редакцию предъявленного Максименко обвинения вошел эпизод получения взятки в пользу Кочуйкова от предпринимателя Олега Шейхаметова, а не от криминального авторитета, уточняет "Интерфакс". По версии обвинения, Максименко получил от бизнесмена 500 тысяч долларов за способствование освобождению из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

Хотя в обвинительном заключении по резонансному делу о коррупции руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов и упомянут как лицо, получившее денежное вознаграждение за освобождение криминального авторитета, в настоящее время он по-прежнему находится в статусе свидетеля.

"Дрыманов по-прежнему свидетель по этому делу, в настоящее время он находится на рабочем месте", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.