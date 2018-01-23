МГУ вошел в список самых красивых вузов Европы

Образовательное издание Times Higher Education включило главное здание МГУ в список самых красивых университетов Европы. В одном рейтинге с главным столичным вузом оказались Ростокский университет в Германии, Уппсальский университет в Дании, дублинский Тринити-колледж и другие.

Составители престижного рейтинга оценили украшающую здание МГУ пятиконечную звезду, которая весит 12 тонн, 57-метровый золотой шпиль и сам корпус, спроектированный Львом Рудневым.

Кроме того, представители Times Higher Education упомянули расположенные перед входом в вуз клумбы, которые радуют глаз летом во время цветения.

Возглавил список самых красивых вузов Европы Болонский университет в Италии, следом за ним идет испанский Университет Саламанки. Третье место занял Коимбрский университет в Португалии. Замыкают пятерку лидеров Ростокский университет в Германии и Орухсский университет в Дании.

В 2017 году издание назвало МГУ одним из ста лучших университетов Европы.