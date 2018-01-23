Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат

У британского фильма "Смерть Сталина" Минкульт России отзывает прокатное удостоверение. Решение принято после общественного просмотра фильма. На нем присутствовали депутаты Думы, представители Российского исторического общества и члены Общественного совета при министерстве.

"Смерть Сталина" не нужно показывать в России из-за признаков "идеологической борьбы", считает глава Общественного совета Юрий Поляков. При этом ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения, сообщает ТАСС. Премьера фильма планировалась на 25 января 2018 года.

Прокатное удостоверение отозвано на основе подпункт "д" пункта 20 правил о прокатных удостоверениях, пояснила исполняющая обязанности директора Департамента кинематографии России Ольга Любимова. То есть, прокатное удостоверение может быть отозвано в случае выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено российским законодательством.

Британская сатирическая комедия Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Мировая премьера картины прошла еще в сентябре 2017 года.

В России прокатчик, а это компания "Vольга" должна в течение 30 рабочих дней вернуть прокатное удостоверение в министерство культуры.

Сюжет кинокартины "Смерть Сталина" основан на борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года. В главных ролях снялись Стив Бушеми, Джейсон Айзекс и Ольга Куриленко.

Компания "Vольга" является прокатчиком и фильма про медвежонка Паддингтона. Фильм вышел на широкий экран 19 января. Однако Ассоциация владельцев кинотеатров поспешила обвинить Минкульт в нанесении экономического ущерба из-за переноса премьеры фильма на 1 февраля.