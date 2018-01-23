В Москве начинается суд над педофилом, шантажировавшим 12 девочек

В Москве перед судом снова предстанет педофил-рецидивист. 30-летнего жителя столицы обвиняют в изнасиловании и растлении малолетних девочек, а также в изготовлении детской порнографии. По данным следствия, от его действий пострадали 12 девочек в возрасте от 10 до 14 лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы, в период с августа 2014 года по ноябрь 2016 года обвиняемый знакомился с несовершеннолетними девочками в Интернете, затем путем обмана, уговоров и угроз вынуждал их присылать ему фотографии порнографического содержания. Кроме того, с несколькими девочками под угрозой распространения их интимных фотографий он встречался на съемных квартирах и совершал преступления сексуального характера.