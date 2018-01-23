Курды и турки устроили массовую драку в аэропорту Ганновера

Массовая драка между курдскими активистами и гражданами Турции произошла в аэропорту Ганновера. В схватке приняли участие около 180 человек, двое из них получили легкие травмы, отмечает Focus. Очевидцы сняли на видео противостояние в воздушной гавани.

Рейс в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines должен был вылететь из аэропорта Лангенхаген в 17:30 по местному времени (19:30 по Москве), однако был задержан на полчаса из-за масштабной битвы, развернувшейся в терминале B, где прокурдские активисты проводили стихийный митинг против военной операции Турции на севере Сирии. Словесными препирательствами дело не ограничилось — один из пассажиров не удержался и попытался силой вырвать флаг из рук манифестанта, но тут же оказался на полу. Через 10 секунд в стычке уже участвовали более 20 человек.

Полицейские быстро развели противников по сторонам, но скандирующих "Эрдоган — террорист! Эрдоган — фашист!" активистов пришлось усмирять с помощью баллончиков с перцовым газом.

Митинг спровоцировало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать войсковую операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне, после того как те отказались покинуть занимаемые позиции. Официальный Дамаск обвинил Анкару в поддержке террористов.