На похороны Тинки-Винки из "Телепузиков" просят прийти в ярких костюмах

В британском городе Амптгилл на 53-м году жизни скончался актер и хореограф Шелтон Барнс, сыгравший телепузика Тинки-Винки в популярном детском телешоу. Причины смерти актера не разглашаются. Родственники Барнса просят тех, кому мужчина был дорог, прийти на его похороны в ярких костюмах, сообщает Independent.

Шелтона Барнса не стало спустя четыре дня после того, как актеру исполнилось 52 года. Актера похоронят 7 февраля.

Барнс был профессиональным танцором. Актер признавался, что нехотя согласился сниматься в "Телепузиках", однако впоследствии ни разу об этом не пожалел.

"Я пошел на риск, и это того стоило. Мы стали своего рода The Beatles для детского ТВ", — говорил британец в одном из интервью.

Барнс был дядей актрисы Эмили Атак, снявшейся в фильме "Турист" и шуринов актера Роберта Доуса из сериала "Полдарк".