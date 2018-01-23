Тема:
Военная техника и робототехника 3 часа назад
Мал да удал: новый миниатюрный робот невероятно точен и быстр
Новый миниатюрный дельта-робот сможет выполнять различные задачи: от работы на сборочных линиях до оказания помощи при деликатной микрохирургии.
Фото Wyss Institute at Harvard University.
С точки зрения скорости и точности выполнения работ дельта-роботы являются одними из самых совершенных устройств. Они также считаются одними из самых полезных роботов: часто можно наблюдать, как они выполняют подъёмно-транспортные задачи на заводских цехах, и делают они это быстрее людей.
Дельта-роботы в основном разрабатываются как устройства, заменяющие людей. К слову, самый первый такой бот был создан в 1985 году и использовался на шоколадной фабрике. Но, как оказалось, уменьшение в размерах делает их ничуть не менее впечатляющими.
В лаборатории Роберта Вуда (Robert Wood) Microrobotics Lab при Гарвардском университете учёные разработали одного из самых крохотных дельта-роботов и назвали его milliDelta. Несмотря на свои размеры, устройство является невероятно быстрым и точным.
В 2011 году команда Вуда создала особый метод, позволяющий собирать роботов из плоских листов композитных материалов. (Примечательно, что эта же технология была использована для создания крошечного летающего робота Robobee). Теперь этот метод пригодился при создании робота milliDelta.
В отличие от "рук" обыкновенных роботов, у которых приводы находятся в суставах, дельта-роботы контролируются приводами, расположенными в базовой станции устройства. Это означает, что их "руки" могут быть невероятно лёгкими, поэтому и для движения им не нужно прилагать много усилий. Всё это приводит к большой скорости и точности.
Новый робот получил всё лучшее от своих более "рослых товарищей", но сжался до миниатюрных размеров: 15 миллиметров на 15 миллиметров на 20 миллиметров. Весит он всего лишь 430 миллиграммов, но имеет грузоподъёмность в 1,3 грамма.
milliDelta способен двигаться по своему рабочему пространству в семь кубических миллиметров с точностью в пять микрометров.
И что действительно впечатляет, так это скорость: он может достигать скорости в 0,45 метра в секунду и ускорения в 215 метров в секунду за секунду. Разработчики говорят, что он может совершать до 75 движений в секунду.
milliDelta приводится в действие за счёт пьезоэлектрических приводов. Последние реагируют на электрическое напряжение, сжимаясь и расширяясь. "Руки" milliDelta представляют собой "сэндвич" из различных материалов: одна сторона заряжена положительно, другая отрицательно. Запуск тока через "руки" робота заставляет их отклоняться вперёд и назад, а из-за размеров это происходит очень быстро.
Разработчики говорят, что у нового бота есть масса применений. Во-первых, он пригодится для небольших подъёмно-транспортных задач, например, для размещения компонентов на высокой скорости. milliDelta мог бы также пригодиться людям при деликатной микрохирургии.
Описание нового робота представлено в научном издании Science Robotics.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как крошечных роботов инженеры научили прыгать по поверхности воды подобно насекомым. Также мы писали о том, как роботы-муравьи пригодятся в производстве сложных структур и электроники.
-
Японские робототехники заявили о создании самых гуманоидных роботов29 суток назад
-
Оригами-робот трансформируется словно Оптимус Прайм3 месяца назад
-
Просто добавь тепла: роботов учат залечивать свои раны5 месяцев назад
-
Без единой складочки: инженеры научили робота гладить утюгом7 месяцев назад
-
Инженеры научили дронов видеть сквозь стены7 месяцев назад
-
Вальсирующий робот научит людей танцевать7 месяцев назад
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Mercedes-Benz назвал российские цены на новый CLS
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Dodge готовит по-настоящему "адский" пикап
-
В Японии и на Филиппинах проснулись вулканы, у Аляски трясется земля
- Чиновников уволили за зажигательную пародию на самих себя. Видео
- МГУ вошел в список самых красивых вузов Европы
- Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"
- Рухнувший с неба ледяной шар оказался замерзшими фекалиями
- iPhone взорвался после укуса покупателя
-
Риски бюджета: внутренний долг РФ вырос до рекорда
- Сенат преодолел shutdown. Надолго ли?
- Oxfam: 1% богатых держат в своих руках 82% богатств
- US News & World Report: 10 лучших стран мира
- Зачем Банк России скупает золото рекордными темпами?
- 2017 год стал для "Галс-Девелопмент" самым успешным за всю историю компании
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Топ-10 королевских битв, выходящих в 2018 году
- Игра про подлодку «Курск» выйдет уже в этом году
- Рэпер 50 Cent хочет выпустить новую игру
- Парадокс: Аудитория Minecraft выросла на 20 млн человек
- Чтобы поиграть в Far Cry 5 на "Ультре" нужен ПК за 200 тысяч рублей
-
Создан первый синтетический вирус оспы
- 8 в 1: простой анализ крови выявит сразу несколько видов рака
- Геохимики нашли древнейший кислородный оазис
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Жертвами произвола МОК стали ведущие спортсмены страны
Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"
Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат
Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила
Лавров спросил у агентства Bloomberg, чем он болеет
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
Из облака – в ФНС: создание сервиса по передаче фискальных данных
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года
Анонсирована самая емкая карта microSD в истории
Volkswagen договорился с российскими таможенниками
Робот-учёный открыл лекарство от малярии
В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет
Объявлены номинанты на премию "Оскар"-2018
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб
Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет
Байкальск: сердце для города
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере