Сибирские инженеры создали первый в мире авиационный двигатель без стальных деталей

Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам Новосибирского государственного технического университета. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.

Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 40–50% по сравнению с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном состоянии он будет весить 200 килограммов, тогда как вес предшественника, двигателя М-14П, – не менее 250 килограммов.

При этом мощность нового двигателя выросла по сравнению с М-14П с 360 до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15%.

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Учёным НГТУ удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН.

Суть технологии в том, что на алюминиевые детали воздействуют плазменными разрядами, в результате чего на поверхности детали образуется тонкий слой оксида алюминия, известного как корунд. Корунд обладает высокой твёрдостью и температурой плавления. Именно поэтому алюминиевые детали с корундовой поверхностью могут заменить стальные. Детали нового двигателя были специально сконструированы для эффективного применения технологии ПЭО.

Новый двигатель будет устанавливаться на двухместные самолёты ЯК-52, штатные двигатели которых либо уже выработали свой ресурс, либо находятся на грани выработки. Сейчас в России эксплуатируется несколько сотен ЯК-52, они используются как учебно-тренировочные летательные аппараты в школах ДОСААФ, а также как частные и коммерческие самолёты.

Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 года. Теперь создатели будут проводить испытания заявленного ресурса двигателя, который не меньше, чем у моторов из стали, – две тысячи часов. После этого двигатель будет установлен на самолёт Як-52, и начнутся его лётные испытания.

Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов. Топливом послужит обычный автомобильный бензин АИ-95.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о российском проекте летающего такси.