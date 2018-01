Звезду "Очень странных дел" взяли в Антарктику за 200 тысяч ретвитов

Американский актер Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Хоппера в популярном сериале "Очень странные дела", выпросил у "Гринписа" право поехать в экспедицию по Антарктике. Экологи сказали, что возьмут звезду с собой, если один из его постов в микроблоге наберет 200 тысяч ретвитов. Харбор собрал их за пять часов.

21 января актер спросил спросил у представителей "Гринписа", за сколько ретивтов его возьмут в антарктическую экспедицию, чтобы тот смог потанцевать с пингвинами.

Hey @Greenpeace , how many retweets to send me someplace to tell emperor penguin couples I think they have terrific parenting ideologies? Perhaps hone the Hopper dance with the males... — David Harbour (@DavidKHarbour) 21 января 2018 г.

На следующий день актер обратился к подписчикам своего "Твиттера", которых насчитывается около 800 тысяч, с просьбой помочь ему попасть на корабль экологов. "Мужчине нужны его пингвины", — отметил Харбор.

Internet, listen...

I’m a giver. I give and I give.

But now I need you.

I need 200k retweets to go dance with penguins.

Please internet.

Please retweet THIS TWEET.

Please.

A man needs his ‘guins. https://t.co/YN1XRrPGhp — David Harbour (@DavidKHarbour) 22 января 2018 г.

В тот же вечер капитан корабля "Гринписа" подтвердил, что актер принят на борт.

Well, @DavidKHarbour, chief mate Fernando just made it official. Get your dancing shoes on, because you'll be heading to the Antarctic in no time.



The 'guins are here waiting for you.

🐧💙🐧 pic.twitter.com/0FSJedAG0m — Greenpeace (@Greenpeace) 23 января 2018 г.

Когда стартует экспедиция, не сообщается.

Во втором сезоне "Очень странных дел" Харбор исполнил короткий танец, который быстро стал мемом.

Hmm, if you get over 200k we’ll ask the Captain if you can join our expedition to the Antarctic and dance with the penguins. #StrangerThings have happened https://t.co/qT78aIcKOw pic.twitter.com/LmmLceE17J — Greenpeace (@Greenpeace) 22 января 2018 г.

Съемки третьего сезона "Очень странных дел" назначены на 2018 год.