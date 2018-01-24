Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии

Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова нашли белок, который вызывает программируемую гибель раковых клеток в условиях нехватки серы. Результаты исследования помогут сделать раковые клетки более чувствительными к химиотерапии, уверены учёные.

"Мы выяснили, какой из антиапоптотических белков семейства Bcl-2 играет ключевую роль в усилении гибели раковых клеток карциномы яичника под действием двойного стресса — повреждения ДНК химиотерапевтическими препаратами и ограничения питательных веществ", — рассказала соавтор работы кандидат биологических наук Гелина Копеина.

Напомним, что химиотерапия — распространённый метод лечения онкологических заболеваний, но он имеет серьёзные побочные эффекты. Суть метода заключается в повреждении ДНК с помощью различных химических веществ. Получив много повреждений, клетка может "покончить жизнь самоубийством". Этого и добиваются учёные, чтобы победить опухоль.

Однако у метода есть недостаток: при лечении опухоли в одном органе можно повредить ДНК в соседних клетках и тканях, и в результате сильно пошатнуть и без того хрупкое здоровье пациента. Кроме того, клетки опухоли могут становиться устойчивыми и переставать реагировать на терапию. Поэтому учёные ищут способы усилить действие химиопрепаратов, чтобы для лечения хватало меньших доз.

Один из таких способов — лишить опухоль питания или каких-то конкретных элементов. Например, для раковых клеток чрезвычайно важна сера. Реакция на её нехватку уже была изучена на культурах раковых клеток. Специалисты выяснили, что без этого элемента клеткам опухоли сложнее защититься от апоптоза (запрограммированной гибели), и рак становится проще победить с помощью химиотерапии.

Оказалось, что недостаток серы в культуре приводит к уменьшению в клетках уровня РНК, с которых должен синтезироваться белок Mcl-1, в норме защищающий клетки от апопотоза. Когда уровень этого белка снижается, апоптоз происходит чаще, а именно такой эффект и нужно вызвать в раковых клетках.

По словам Копеиной, поиск способов подавления работы этого белка поможет улучшить противораковую терапию.

Статья, подробно рассказывающая об открытии российских учёных, опубликована в журнале Biochim Biophys Acta (General Subjects).

Добавим, что ранее к списку причин, по которым химиотерапия может не сработать, добавили бактерий. Также исследователи выяснили, что облегчить малоприятные сеансы химиотерапии поможет виртуальная реальность.