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Президентские выборы 2 часа назад

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23 января 201818:12

Московский бизнес призывает предпринимателей к участию в выборах президента
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За активное участие москвичей в выборах президента России выступило столичное бизнес-сообщество. Такое заявление сделано на встрече актива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) с предпринимателями города.

Московская торгово-промышленная палата призвала бизнес-сообщество принять участие в выборах президента России, а владельцев и руководителей предприятий и организаций всех форм собственности — разъяснить трудовым коллективам важность участия каждого гражданина в выборах и проявить активную позицию, отметил президент МТПП Владимир Платонов.

"Нужно ли агитировать за выборы? Я уверен, что обязательно нужно. Человеку помочь сделать выбор между диваном, дачей или пойти определиться кто за то, чтобы был при участие максимального количества голосующих избран президент страны, был выбран мэр города и другие выборы проходили. Я считаю, что это важнейшая задача, которая стоит перед нашим государством. Предприниматели всегда показывают своё неравнодушие. Предприниматели не могут быть равнодушными. Они люди активные, они на свой страх и риск используют свои силы, свои финансовые возможности для того, чтобы развивалась предпринимательская среда. Мы считаем, что, обратившись к предпринимателям, они помогут организовать агитацию за явку на выборы", — пояснил Платонов, который со своего 18-летия не пропустил ни одних выборов.

"Мой голос – мой капитал. Не буду же я его мариновать между пуфиков на диване. Так и говорю своим сотрудникам: это наше ключевое право и власть, данная Конституцией. Странно дома сидеть, пока вся страна голосует. Например, в Бельгии, известной своими гражданскими свободами, штрафуют за неучастие в выборах. Дважды не пришел на избирательный участок – штраф еще больше. На третий раз попросту лишают избирательного права, — рассказал ресторатор, основатель холдинга NovikovGroup Аркадий Новиков. — У нас в компании работает 10-12 тысяч человек, а обслуживаем мы ежемесячно примерно миллион человек гостей, которые к нам приходят. Помимо того, что мы можем говорить об агитации своих сотрудников идти на выборы, у нас есть возможность попробовать пригласить, уговорить или обсуждать с нашими гостями, а это – два миллиона человек. Это прилично. В общем-то, серьезная сила. Я предлагаю всем не мариновать наши голоса, не хранить их дома. Все на выборы!".

В торгово-промышленной палате Москвы подчеркнули, что призыв к участию в выборов – конституционное право каждого российского гражданина, но агитация на рабочем месте за конкретное лицо является нарушением действующего законодательства.

Предоставить возможность своим коллегам, сотрудникам, партнерам проголосовать 18 марта на выборах президента призвал глав комитета палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко.

"У каждого могут быть собственные политические предпочтения, но важно одно: если в выборах примет участие большинство населения, их результат сплотит наше общество и даст возможность стабильного развития страны и бизнеса", — считает Богдан Коношенко.

Палата подготовила разъясняющие материалы, об агитации, выборном законодательстве, активной гражданской позиции жителей страны. Ознакомиться с ними и скачать можно на официальном сайте Московской торгово-промышленной палаты.

Незаконная агитация за определенных кандидатов, подчеркивается в материалах, нарушает положения выборного законодательства – в частности, закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При этом нарушение этого закона грозит наказание вплоть до административной или уголовной ответственности.

"Запрещено заставлять работников и потребителей участвовать в выборах президента против их воли, угрожать наступлением личных негативных последствий, проблемы на работе или неприятности, либо применять к работе какие-либо санкции за неучастие в выборах. Запрещено проверять любыми способами участие в выборах, и, не дай Бог, как он проголосовал, — добавил Владимир Платонов. — . Я уверен, что совместными усилиями и власть, и гражданское общество смогут провести прозрачные выборы с высокой явкой".

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