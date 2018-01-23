Возняцки стала полуфиналисткой Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Спортсмены борются за попадание в полуфинал турнира. В женской части соревнований четвертьфиналистки Каролина Возняцки встречалась с Карлой Суарес-Наварро. До текущего матча соперницы встречались между собой шесть раз, в четырех из которых победа оставалась за датской теннисисткой.

Не стало исключением и нынешнее противостояние. Первый сет уверенно взяла вторая ракетка турнира, не проиграв ни одного гейма – 6:0. Во втором сете Наварро-Суарес навязала борьбу фаворитке матча и одержала победу на тайбрейке со счетом 7:6 (7:3). Однако в заключительном сете датчанка вновь не оставила шансов испанской сопернице и взяла верх – 6:2, одержав победу в поединке. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

В полуфинале Возняцки встретится с бельгийкой Элисе Мертенс. Игра состоится 25 января.