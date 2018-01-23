Возняцки стала полуфиналисткой Australian Open

Возняцки стала полуфиналисткой Australian OpenЧитайте нас в Telegram
В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Спортсмены борются за попадание в полуфинал турнира. В женской части соревнований четвертьфиналистки Каролина Возняцки встречалась с Карлой Суарес-Наварро. До текущего матча соперницы встречались между собой шесть раз, в четырех из которых победа оставалась за датской теннисисткой.
Не стало исключением и нынешнее противостояние. Первый сет уверенно взяла вторая ракетка турнира, не проиграв ни одного гейма – 6:0. Во втором сете Наварро-Суарес навязала борьбу фаворитке матча и одержала победу на тайбрейке со счетом 7:6 (7:3). Однако в заключительном сете датчанка вновь не оставила шансов испанской сопернице и взяла верх – 6:2, одержав победу в поединке. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
В полуфинале Возняцки встретится с бельгийкой Элисе Мертенс. Игра состоится 25 января.
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Mercedes-Benz назвал российские цены на новый CLS
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Dodge готовит по-настоящему "адский" пикап
-
В Японии и на Филиппинах проснулись вулканы, у Аляски трясется земля
- Чиновников уволили за зажигательную пародию на самих себя. Видео
- МГУ вошел в список самых красивых вузов Европы
- Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"
- Рухнувший с неба ледяной шар оказался замерзшими фекалиями
- iPhone взорвался после укуса покупателя
-
Риски бюджета: внутренний долг РФ вырос до рекорда
- Сенат преодолел shutdown. Надолго ли?
- Oxfam: 1% богатых держат в своих руках 82% богатств
- US News & World Report: 10 лучших стран мира
- Зачем Банк России скупает золото рекордными темпами?
- 2017 год стал для "Галс-Девелопмент" самым успешным за всю историю компании
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Топ-10 королевских битв, выходящих в 2018 году
- Игра про подлодку «Курск» выйдет уже в этом году
- Рэпер 50 Cent хочет выпустить новую игру
- Парадокс: Аудитория Minecraft выросла на 20 млн человек
- Чтобы поиграть в Far Cry 5 на "Ультре" нужен ПК за 200 тысяч рублей
-
Создан первый синтетический вирус оспы
- 8 в 1: простой анализ крови выявит сразу несколько видов рака
- Геохимики нашли древнейший кислородный оазис
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Жертвами произвола МОК стали ведущие спортсмены страны
Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"
Фильм "Смерть Сталина" не выйдет в российский прокат
Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила
Лавров спросил у агентства Bloomberg, чем он болеет
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
Из облака – в ФНС: создание сервиса по передаче фискальных данных
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года
Анонсирована самая емкая карта microSD в истории
Volkswagen договорился с российскими таможенниками
Робот-учёный открыл лекарство от малярии
В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет
Объявлены номинанты на премию "Оскар"-2018
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб
Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет
Байкальск: сердце для города
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере