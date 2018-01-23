МОК: мы просто хотим присутствие на Олимпиаде-2018 только чистых россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение о недопуске тех российских спортсменов, которые выдвигались Олимпийским комитетом России (ОКР) для участия в Олимпиаде-2018. Как сказано в сообщении, отсутствие в таком списке не означает нарушение антидопинговых правил россиянами. Об этом рассказала глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

"При формировании данного списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры-2018 были приглашены только чистые спортсмены из России, – заявила Фурнейрон, слова которой приводит ТАСС. – Когда мы внимательно изучали все имеющиеся доказательства, мы хотели быть полностью уверенными в том, чтобы не возникало никакого сомнения или подозрения в отношении совершенно любого спортсмена, приглашенного в Пхенчхан. Однако отмечу, что невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что атлет был уличен в употреблении допинга".

Под конец Фурнейрон добавила, что в дальнейшем могут быть инициированы антидопинговые расследования спортсменов, не включенных в список приглашенных.

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о решении МОК не приглашать на Олимпийские игры лидирующих российских спортсменов. В частности, были названы фамилии шорт-трекистов Виктор Ана, Дениса Айрапетяна, Владимира Григорьева, биатлонистов Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Алексея Волкова, конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова, а также некоторых хоккеистов и фигуристов.