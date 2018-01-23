В Китае запретили показывать хип-хоп-клипы по ТВ

Китайские чиновники объявили войну хип-хоп-исполнителям. Музыкантов "с низким идеологическим уровнем", позволяющих себе "непристойные и декадентские высказывания" запретили приглашать на телевидение и радио. Все сцены с участием рэперов в телешоу в одночасье вырезали, сообщает ABC.

"Авторам развлекательных программ не рекомендуется приглашать на эфир гостей с татуировками, а также тех, кто является представителем хип-хоп- или любой другой субкультуры", — цитирует заявление китайских чиновников местное издание Sina.

Представители власти также "обрубили эфир" людям, ранее оказывавшимся в центре публичных скандалов.

У нововведений уже есть последствия.

Так, китайский рэпер PG One был вынужден публично извиниться за одну из своих старых песен, в которой представители Компартии нашли пропаганду наркотиков и оскорбления женщин. Все композиции артиста исчезли из нескольких музыкальных сервисов.

Кроме того, из эфира пропал 29-летний рэпер GAI, победивший в 2017-м на одном из телешоу, а из других программ вырезали все эпизоды с участием рэперов.

Пользователи соцсети Weibo негодуют из-за такой цензуры.

"Как страна с такой богатой культурой может быть настолько слепа и закомплексована, чтобы запрещать хип-хоп?", — возмущаются китайцы.