Россиянам нужна арктическая диета

К такому выводу пришли участники дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики ("ПОРА"), обсуждая возможности Севера, как поставщика экологических чистых продуктов для остальной России.

Открыл дискуссию генеральный директор "ПОРА" Борис Тарасов, подчеркнувший, что Арктика богата не только нефтегазовыми ресурсами, но и продуктами питания, которые прекрасно могут дополнить рацион жителя средней полосы.

Будучи кандидатом медицинских наук, Тарасов обратил внимание собравшихся на то, что уровень смертности среди коренного населения Севера от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо ниже, чем в остальных регионах. По его мнению, на этот фактор влияет рацион питания местных жителей Арктики.

Это подтвердил и.о. проректора Сибирского федерального университета, директор Экофонда СФУ, профессор Михаил Гладышев. Он сообщил о том, аминокислоты, содержащиеся в пище северных народов, в частности, арктических рыбах, позволяют снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

По его словам, на этот феномен ученые обратили внимание еще в 70-х годах прошлого века, когда изучали здоровье эскимосов, живущих в Гренландии и Дании. В первом случае проблем с сердцем зафиксировано не было, тогда как во втором, картина болезни соответствовала обычной норме датчан, поскольку эскимосы питались как европейцы.

Гладышев считает, что необходимо оценить пищевые ресурсы российской Арктики, чтобы понять, сколько их можно взять у природы, не нарушая экологический баланс.

Координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий проинформировал собравшихся о том, что данная дискуссия является для клуба второй. Первая состоялась в конце декабря 2017 года и была посвящена более общим проблемам Заполярья.

"На Севере надо жить хорошо, и есть полезную пищу", — отметил он, подчеркнув, что эта практика должна быть распространена и на другие регионы РФ, а также европейские страны.

По данным Стоцкого, например, в Германии заинтересованы в экспорте российской оленины, как полезного и экологически чистого мяса.

Заместитель директора Института реформирования общественных финансов Алексей Алтынцев напомнил, что помимо оленины и рыбы в Арктике есть и другая отрасль, которую успешно освоили в США и Канаде – выращивание и сбор дикорастущих ягод.

Он рассказал, что в Архангельской области имеется частное предприятие по выращиванию клюквы, но поскольку полный производственный цикл занимает не менее 6 лет, местные фермеры нуждаются в серьезной финансовой поддержке со стороны государства.

Алтынцев полагает, что развитие производства дикорастущих культурных растений на Севере – перспективно, прежде всего, для потребителя, поскольку убираются посредники в лице перекупщиков ягод у населения, которые накручивают цены.

Анна Попова, начальник отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, поделилась опытом создания туристической площадки "Сделано в Арктике", функционирующей в регионе с 2014 года.

По ее словам, люди, которые посещают Мурманскую область, интересуются местной кухней и это способствует продвижению северных продуктов в ресторанах и кафе, где для туристов создано специальное меню "Вкус Арктики".

Начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций министерства экономического развития РФ Сергей Майоров считает, что для северных продуктов – оленины, рыбы и дикоросов – нужно сформировать устойчивый рынок сбыта.

Он полагает, что одним из основных потребителей полезной и здоровой северной пищи могло бы стать министерство здравоохранения России. По его мнению, от морской рыбы и оленины не отказались бы в школьных и детсадовских столовых по всей стране.

Майоров предположил, что экологическая продукция заинтересовала бы также спортсменов и военных. "Для широкого же рынка нужна фишка, узнаваемый бренд арктических продуктов", — подчеркнул он.

По его мнению, развитие Северного морского пути позволяет реализовать поставку рыбы и оленины в различные регионы страны, развивая при этом малый бизнес и улучшая рацион питания россиян.

У предпринимателей – свой взгляд на проблему. Коммерческий директор АО "Мясопродукты" из города Нарьян-Мар Игорь Ружников заявил, что накормить олениной всю Россию – невозможно. Хотя бы в силу сложной логистики.

По его словам, Ненецкий автономный округ не имеет хороших дорог с Большой землей, а строительство трассы продолжается вот уже 30 лет. А это в свою очередь, влияет на цену оленины, доставляемую в другие регионы страны.

Кроме того, по его словам, на поголовье влияют часто меняющиеся ветеринарные законы, издаваемые без учета особенностей того или иного региона. "В тундре соблюдать законы, придуманные в Москве – трудновато", — резюмировал Ружников.

Историк кухни, писатель Павел Сюткин высказал свою позицию. Он считает, что производители северных продуктов должны будут подстроиться под потребности покупателей из других регионов. Но прежде всего, еду из Арктики нужно сделать привлекательной для туристов

Представители мурманского кооператива "Лавка-Лавка" Ирина Сардарова и Михаил Баринов рассказали, что их предприятие активно развивается. Построено два цеха – для переработки ягод и добычи морской соли из Северного Ледовитого океана. В планах – создание цеха для обработки грибов, которых много в Мурманской области.

"Нет проблем со сбытом", — констатировала Сардарова.

Однако их землячка Татьяна Сидорова, член представительства Мурманской области в Москве, считает, что промышленное развитие дикорастущих ягод требует общероссийского централизованного проекта и серьезных финансовых вливаний в него.

Другой бизнесмен, директор интернет-магазина "Лавка деликатесов" Виктор Михайлов посетовал, что в России не знают северных продуктов, путая арктического омуля с байкальским, северного оленя с оленем благородным и периодически удивляясь, что оказывается, корюшка ловится не только в Петербурге.

По его словам, необходима большая разъяснительная работа, в первую очередь, в СМИ и социальных сетях.

По итогам дискуссии принято решение издать всероссийский каталог полезной арктической продукции на некоммерческой основе, куда войдут крупные , средние и мелкие компании, которые сегодня занимаются именно этим регионом.

Также вскоре состоится запуск goarctic.ru, портала, который будет объединять все актуальные арктические темы, в частности и раздел, связанный с "арктической диетой", едой, продуктами питания, гастрономией и в целом с кухней северных народов.

Участникам обсуждения были вручены сертификаты об участии в работе клуба.

"Дискуссионный клуб — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии региона. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к актуальным вопросам развития Арктики: социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.