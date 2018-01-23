Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

Российская сторона несет ответственность за предполагаемые случаи применения Дамаском химического оружия.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита во Францию.

Глава американского внешнеполитического ведомства пояснил, что Москва несет ответственность за подобные атаки, так как "выгораживает" Дамаск.

Тиллерсон проинформировал мировую общественность о том, что у США все больше фактов, доказывающих, что правительство Сирии продолжает незаконно примерять химическое оружие.

При этом сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие на своей территории.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал обвинения в том, что РФ препятствует США расследованию инцидентов с применением химического оружия — "грязными и лживыми".

По его словам, такая клевета "свидетельствует только об уровне работы американской дипломатии".

Рябков назвал подобное положение дел "наглым передергиванием фактов" со стороны Госдепа и " разнузданной кампанией очернительства России".