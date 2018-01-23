Ему нет аналогов: за российским "Триумфом" выстроилась очередь

Новые контракты на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 анонсировал Сергей Шойгу. Завершая свой визит во Вьетнам, российский министр обороны сообщил, что приобрести российские комплексы, аналогов которым нет в мире, планирует целый ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Понятен интерес и со стороны НАТО.

Ракета пробивает защитную крышку, а затем зарядом выбрасывается в воздух. Доли секунды, и срабатывает маршевый двигатель. Снаряд разгоняется до сумасшедшей скорости порядка 4 километров в секунду. Земля дрожит.

Комплекс одновременно может вести сразу несколько целей: баллистическая ли ракета, стратегический ли самолет. На любой объект комплекс срабатывает за секунды.

Приобрести себе С-400 уже стремятся даже страны НАТО. Вообще, как заявил министр обороны Сергей Шойгу во время визита во Вьетнам: без обсуждения вопросов о приобретении российского вооружения сейчас не обходятся ни одни переговоры с зарубежными коллегами.

"Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в этой стране, обеспечивая надежную противовоздушную оборону наших баз в Хмеймиме и Тартусе, — рассказал о российских системах в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу. — Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением тому являются недавно заключенные контракты на поставку С-400 в Турецкую Республику, которая является членом НАТО. Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили другие страны, в частности Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии".

Комплекс разворачивается за 5 минут. При этом ракеты поражают аэродинамические цели на расстоянии свыше 300 километров и на высоте до трех десятков километров. Зона поражения у С-400 почти в два раза выше, чем у ее ближайшего аналога — американской системы Patriot. За российской разработкой сейчас пристально следят и в других странах НАТО. Вот что написал, например, эксперт берлинского Фонда науки и политики бывший полковник Вольфганг Рихтер.

"Это проект, благодаря которому Турции в значительно степени удастся повысить боеспособность своих войск ПВО, — отметил немецкий военный эксперт. — С-400, конечно, лучше американской системы Patriot, которая есть у Германии. К тому же она, судя по всему, дешевле".

"Система прямых аналогов за рубежом не имеет. Все базовые циклы при отражении массированных ударов в данной системе производятся автоматически. То есть, человек, конечно, может участвовать, проводить определенные операции, под его контролем это делается, но можно обойтись и без человека. Достаточно включить систему", — подчеркивает генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

"Начинаются поставки этих систем в Китай. Заключили недавно контракты с Турцией и Саудовской Аравией. Рассчитываем добиваться такого же результата в наших отношений с Индией", — продолжает заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.

Недавно появилась информация о том, что переговоры о поставках комплекса ведет еще и Марокко.