Россия и Аргентина подтвердили статус стратегических партнеров

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил Владимира Путина за помощь в поиске пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан". Встреча двух лидеров состоялась в Кремле. Тема переговоров — сотрудничество во всех его проявлениях. Россия готова продавать Аргентине ракетные двигатели, строить атомные станции и железные дороги и покупать фрукты и овощи.

Российско-аргентинские отношения насчитывают уже более 130 лет. Наши страны обменялись дипломатическими миссиями еще в 1885 году. Сейчас взаимный товарооборот пусть и медленно, но уверенно растет, а по основным вопросам внешнеполитической повестки Москва и Буэнос-Айрес занимают схожие позиции.

Президент Аргентинской Республики Маурисио Макри свой первый официальный визит в Россию начинает с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Аргентина является для нас одним из приоритетных партнёров в Латинской Америке. На этом делает акцент Владимир Путин, когда принимает Макри в представительском кабинете Кремля.

Общий объём товарооборота не такой уж большой, но всё-таки имеется небольшой рост — три с лишним процента по 10 месяцам прошлого года. Что радует, это то, что наши отношения довольно диверсифицированны, есть много направлений перспективного взаимодействия. Уверен, мы с вами поговорим и о предстоящем крупном спортивном мероприятии — чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также многочисленных болельщиков из вашей страны", — сказал Путин.

Сотрудничают Россия и Аргентина по самым разным отраслям. Начиная от энергетики. Пятая часть электроэнергии вырабатывается на российском энергооборудовании. Подписаны и выполняются контракты в транспортном машиностроении.

Кстати, по улицам городов Кордоба и Росарио ходят троллейбусы российского производства. В планах — строительство портово-логистического центра в Буэнос-Айресе, и железнодорожной ветки до месторождения газа на востоке страны. Ну, и конечно, знаменитая аргентинская говядина, лучшая в мире — после введения европейских санкций она заменила на наших прилавках говядину европейскую.

Президенты двух стран сегодня подписывают совместное заявление о стратегическом и внешнеполитическом диалоге. Путин отдельно останавливается на международной проблематике. Ведь мировое сообщество — это не только США и их союзники. Аргентина — одна из ведущих стран Южной Америки, участник "Группы двадцати".

"Намерены расширять координацию с аргентинскими партнёрами в международных организациях — в ООН, во Всемирной торговой организации; развивать связи по линии интеграционных объединений — Евразийского экономического союза и Южноамериканского общего рынка. Россия примет участие в саммите "Группы двадцати", который в этом году будет проходить в Аргентине. Разделяем аргентинские приоритеты в "двадцатке" и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении", — отметил глава РФ.

Аргентинский президент поблагодарил Путина за поддержку и помощь в поиске затонувшей субмарины "Сан-Хуан".

Совсем скоро президенты могут увидеться вновь: Путин пригласил Макри на чемпионат мира.

"Хочу приехать со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит о чемпионате мира по футболу, хочу приехать на финальный матч. Надеюсь, что мы будем играть в финальном матче и чтобы мы были более удачливы, чем Бразилия. Но самое главное — это, конечно, участвовать в соревновании. Господь Бог и Месси скажут, сможем ли мы выиграть кубок мира по футболу", — отметил Макри.