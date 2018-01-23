КХЛ. "Сибирь" продлила победную серию, "Автомобилист" прервал серию поражений

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовал очередной игровой день. В Новосибирске и Астане прошли поединки, в который "Сибирь" на своем льду принимала "Ладу", а "Барыс" – екатеринбургский "Автомобилист".

Сибиряки до отчетного матча одержали четыре победы кряду и во встрече с одним из аутсайдеров Восточной конференции смогли увеличить свою удачную серию. Подопечные Владимира Юрзинова одержали победу со счетом 2:0, а автором обеих заброшенных шайб стал Александр Шаров. Примечательно, что оба гола были забиты в последнюю десятиминутку матча.

Еще более упорной получилась игра в столице Казахстана. "Барыс" благодаря усилиям Кевина Даллмана уже на шестой минуте матча вышел вперед. Гости смогли ответить лишь в середине второго периода, когда счет сравнял Пьер-Александр Парето. До конца поединка команды еще по разу обменялись заброшенными шайбами – забили Найджел Доус за "Барыс" и Алексей Василевский за "Автомобилист" -, а победитель определился лишь в серии буллитов. Решающий бросок по воротам нанес Анатолий Голышев и, тем самым, принес победу своему клубу – 3:2, победа "Автомобилиста".