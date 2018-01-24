Теленок научился ходить на задних копытах

В Сеть попало жутковатое видео, на котором запечатлено, как двуногий теленок ходит как человек, шатаясь из стороны в сторону. Ролик, предположительно, снят в одной из индонезийских деревень. Местные жители брезгливо отпихивают несчастное животное, сообщает Metro.

Неизвестно, по какой причине теленок остался без передних ног. Тощее животное бродит по деревне в поисках помощи, однако жители деревни игнорируют корову-инвалида.

Зрители ролика осудили обитателей азиатского населенного пункта за безразличие и жестокость.