Жертвами произвола МОК стали ведущие спортсмены страны

Во вторник Международный олимпийский комитет безо всяких на то причин отстранила от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане ведущих российских спортсменов. В число наказанных угодили многие претенденты на награды.

МОК выбрал иезуитскую формулировку для недопуска российских спортсменов на Игры в Пхенчахане – "олимпийские атлеты из России не получили приглашений". Жертвами произвола МОК стали 29 спортсменов. Репрессии обошли стороной только представителей фристайла, сноуборда, керлинга и горных лыж.

Сайт "Весь спорт" приводит имена тех, кого отсеял МОК по известным только ему причинам. В перечень не вошли спортсмены, оспаривающие свое право выступать на Олимпиаде в Спортивном арбитражном суде. Биатлон. Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов (допинговое нарушение в прошлом), Ирина Старых (допинговое нарушение в прошлом, не отобралась в сборную России). Из всей олимпийской команды (пять женщин, шесть мужчин) не отклонены только три кандидатуры. Бобслей. Роман Кошелев, Юлия Шокшуева. Лыжные гонки. Сергей Устюгов. Конькобежный спорт. Денис Юсков (допинговое нарушение в прошлом), Павел Кулижников (допинговое нарушение в прошлом), Руслан Захаров, Екатерина Шихова, Юлия Скокова. Из женской олимпийской команды (8 человек) утверждены три спортсменки, из мужской (10 человек) – немногим больше. Прыжки на лыжах с трамплина. Дмитрий Васильев (допинговое нарушение в прошлом, не отобрался в сборную России). Санный спорт. Виктория Демченко. Фигурное катание. Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым), Иван Букин (выступает в дуэте с Александрой Степановой). Хоккей. Антон Белов (допинговое нарушение в прошлом), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Сергей Плотников (допинговое нарушение в прошлом), Валерий Ничушкин. Шорт-трек. Виктор Ан, Владимир Григорьев (не отобрался в сборную России), Денис Айрапетян, Татьяна Бородулина (допинговое нарушение в прошлом), Евгения Захарова (не отобралась в сборную России).

Министерство спорта и Олимпийский комитет России обещали оказать российским спортсменам необходимую помощь, в том числе материальную. Совместно с федерациями минспорта и ОКР постараются добиться отмены несправедливых решений. Однако стоит признать, что времени для восстановления справедливости осталось катастрофически мало и шансы исправить ситуацию чрезвычайно малы.