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23 января 201822:44 Зинаида Курбатова

"Смерть Сталина": британцы представили историю как карикатуру

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"Усматриваем элемент экстремизма", — первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко о фильме "Смерть Сталина". Старт проката в России был запланирован на 25 января. Вот только прокатное удостоверение уже отозвали, потому что "оскорбительная насмешка над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм". Это уже слова министра культуры Владимира Мединского. Да и в общественном совете Минкульта многим не понравилось. На комедийный жанр скидку не делают. Говорят: и сама тема для шуток (собственно, смерть Иосифа Сталина) уж очень сомнительная, и деятели советской истории, в том числе, маршал Жуков изображены, мягко говоря, в неприглядном свете, а то и вовсе "придурками". С другой стороны, нужен ли — именно запрет? Вот, скажем, Владимир Жириновский уверен: надо действовать иначе — снимать свое. Благо, в истории западных стран уж точно есть, что высмеивать. В то время как попытками уйти в изоляцию и закрыть глаза делу не поможешь. Многие ли согласны?

Начнем с того, что на этот фильм потрачены огромные деньги. Британия не скупится — на идеологическую борьбу ничего не жалеет. Фильм с сентября идет в Британии. Создатели рассчитывали, что фильм будет зрительским, что англичане будут хохотать от души над тупыми русскими. И вот, что очень важно, это главное, что нужно подчеркнуть: фильм провалился в прокате.

"Он не удался, потому что он не кассовый, не собрал больших сборов и больших аудиторий, — рассуждает журналист Александр Некрасов. — Это самый важный аспект, что он провалился".

Хотя мы видим титр "Основано на исторических событиях", даже по трейлеру можно сказать — вампука, то есть трафаретная оперетка. То вожди на Мавзолее – все в гигантских гипертрофированных головных уборах, то один план — и понятно, что это несерьезно.

"Судя по трейлеру, классическая программа "Городок", где Олейников и Стоянов с накладными усами", — говорит критик Денис Горелов.

Есть и водевильный персонаж: он ходит так, будто наложил в штаны и при этом повторяет, что брал Берлин. Только по этому, да по орденам, которые развешаны с ошибками на его мундире, мы понимаем – это, видимо, маршал Жуков.

Ни один из героев не похож на исторический прототип. Василий Сталин строит неуклюжих хоккеистов: "Это же русские медведи, которые постоянно пьяны. Куда им на лед". Человек, похожий на Маленкова, говорит: "Поцелуйте меня в мой русский зад". Акцент — на слове "русский".

"Это часть пропагандистской кампании против России, я сказал бы, против русского народа конкретно, — считает Александр Некрасов. — Этим отличается новая пропаганда запада против России от старой. Старая била по советскому строю, по лидерам. Эта бьет по народу, это важно, чтобы люди в России знали, что это атака на них самих".

Эпохи смешались. Герои 1953 года целую друг друга как Брежнев и Хонеккер. Это поверхностное представление о России малограмотного человека. Одна из отвратительных сцен в этом водевиле – "Не бойтесь, вас тут не расстреляют". Трагическая страница нашей истории представлена фарсом.

Когда идет идеологическая война, об этике и уважении нет речи. Вспомню великого философа Зиновьева, который на собрании, разоблачающем культ личности, сказал, что мертвого льва может пнуть и осел. И при этом Зиновьев никогда не был сталинистом. Он не защищал Сталина.

В сериале "Семнадцать мгновений весны" немцы, наши враги, были показаны и красивыми, и умными, и даже обаятельными. И было понятно: мы победили умного врага. Глядя на маршала Жукова с отставленным задом, возникает вопрос — неужели эта страна победила нацизм, освободила от него Европу? Именно эту глубокую заднюю мысль должны были донести британские кинематографисты до европейского зрителя. Должны были донести, но, судя по провалу в прокате, не получилось.

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