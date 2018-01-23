РФ проигнорирует решения ПАСЕ по Крыму

Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.

Как передает ТАСС, об этом после заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он пояснил это тем, что воссоединение Крыма с Россией является историческим фактом и сетовать по этому поводу – также как сокрушаться по поводу воссоединения ФРГ и ГДР.

По мнению Толстого, большинство участников ПАСЕ это прекрасно понимает, но Россия, которая по его словам, вернется к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы только после изменения регламента организации, не собирается ставить членов ассамблеи перед каким-то выбором.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.