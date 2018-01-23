Крамник и Карякин завершили свои партии вничью на турнире в Голландии

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается турнир с участием сильнейших шахматистов мира. В девятом туре соревнований российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник завершили свои партии вничью.

Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Вэй И, а Владимир Крамник также завершил вничью поединок с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Миром завершили партию Петр Свидлер и американец Уэсли Со. Максим Матлаков проиграл голландцу Анишу Гири. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Не выявили победителя англичанин Гавейн Джонс — с китаянкой Хоу Ифань, американец Фабиано Каруана — с индийцем Башкараном Адхибаном.

После девяти туров лидером снова стал Гири, набравший 6,5 очка. Дальше расположились Мамедьяров, Карлсен (по 6), Со, Крамник (по 5,5), Ананд, Карякин (по 5), Свидлер (4,5), Матлаков, Джонс (по 4), Вэй И, Каруана (по 3,5), Адхибан (2,5), Хоу Ифань (1,5).