Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 января 201822:26

Крамник и Карякин завершили свои партии вничью на турнире в Голландии

EPA

Читайте нас в Telegram

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается турнир с участием сильнейших шахматистов мира. В девятом туре соревнований российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник завершили свои партии вничью.

Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Вэй И, а Владимир Крамник также завершил вничью поединок с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Миром завершили партию Петр Свидлер и американец Уэсли Со. Максим Матлаков проиграл голландцу Анишу Гири. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом. Не выявили победителя англичанин Гавейн Джонс — с китаянкой Хоу Ифань, американец Фабиано Каруана — с индийцем Башкараном Адхибаном.

После девяти туров лидером снова стал Гири, набравший 6,5 очка. Дальше расположились Мамедьяров, Карлсен (по 6), Со, Крамник (по 5,5), Ананд, Карякин (по 5), Свидлер (4,5), Матлаков, Джонс (по 4), Вэй И, Каруана (по 3,5), Адхибан (2,5), Хоу Ифань (1,5).

Коротко

01:05

Российский флаг запрещен на олимпийских объектах Пхенчхана

00:33

В ливийском Бенгази совершен двойной теракт

23:49

Десятки людей отравились неизвестным газом в подмосковном общежитии

23:43

Похищены данные десятков тысяч клиентов оператора связи Bell Canada

23:17

Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

21:10

Толстой сообщил, когда Россия заплатит взнос Европе

19:44

Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

3 часа назад
Российский флаг запрещен на олимпийских объектах Пхенчхана

Российский флаг запрещен на олимпийских объектах Пхенчхана

1 час назад
Число жертв школьной стрельбы в Кентукки составило два человека

Число жертв школьной стрельбы в Кентукки составило два человека

4 часа назад
Ему нет аналогов: за российским "Триумфом" выстроилась очередь

Ему нет аналогов: за российским "Триумфом" выстроилась очередь

5 часов назад
"Смерть Сталина": британцы представили историю как карикатуру

"Смерть Сталина": британцы представили историю как карикатуру

3 часа назад
Мороз без солнца: как компенсировать световое голодание

Мороз без солнца: как компенсировать световое голодание

4 часа назад
Удар наотмашь: Россия шокирована решением МОК

Удар наотмашь: Россия шокирована решением МОК

5 часов назад
Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила

Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила

16 часов назад
Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

7 часов назад
Пьяная жительница Австралии попала в аварию в прямом эфире

Пьяная жительница Австралии попала в аварию в прямом эфире

2 часа назад
Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

22.01.2018 08:25
Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

22.01.2018 21:34
Главного охотника Оренбуржья уволили за стриптиз и поклеп на чиновничество. Видео

Главного охотника Оренбуржья уволили за стриптиз и поклеп на чиновничество. Видео

11 часов назад
Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

22.01.2018 21:03
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"

"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"

22.01.2018 14:10
Неизвестный Карл Брюллов: в Москве открывается выставка знаменитого живописца

Неизвестный Карл Брюллов: в Москве открывается выставка знаменитого живописца

1 час назад
РФ проигнорирует решения ПАСЕ по Крыму

РФ проигнорирует решения ПАСЕ по Крыму

4 часа назад
Такого не было 18 лет: Трамп добавил интриги форуму в Давосе

Такого не было 18 лет: Трамп добавил интриги форуму в Давосе

5 часов назад
За поддельные жиры будут выписывать миллионные штрафы

За поддельные жиры будут выписывать миллионные штрафы

5 часов назад
Россия и Аргентина подтвердили статус стратегических партнеров

Россия и Аргентина подтвердили статус стратегических партнеров

5 часов назад
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

6 часов назад
Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

Тиллерсон обвинил Россию в том, что Сирия применяет химоружие

6 часов назад
В Великобритании автостраховка стоит дороже для водителей по имени Мохаммед

В Великобритании автостраховка стоит дороже для водителей по имени Мохаммед

7 часов назад
Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

Россиян пугает прогресс в сфере искусственного интеллекта и генной инженерии

7 часов назад
60 минут. Лидеры российского спорта отстранены от Олимпиады в Пхенчхане

60 минут. Лидеры российского спорта отстранены от Олимпиады в Пхенчхане

7 часов назад
630
Анонсирована самая емкая карта microSD в истории

Анонсирована самая емкая карта microSD в истории

7 часов назад
Volkswagen договорился с российскими таможенниками

Volkswagen договорился с российскими таможенниками

8 часов назад
Робот-учёный открыл лекарство от малярии

Робот-учёный открыл лекарство от малярии

8 часов назад
Лихач разогнался до 120 км/ч на "встречке" в Подмосковье

Лихач разогнался до 120 км/ч на "встречке" в Подмосковье

8 часов назад
Мал да удал: новый миниатюрный робот невероятно точен и быстр

Мал да удал: новый миниатюрный робот невероятно точен и быстр

9 часов назад
Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм Звягинцева вошел в шорт-лист "Оскара"

9 часов назад
В Москве начинается суд над педофилом, шантажировавшим 12 девочек

В Москве начинается суд над педофилом, шантажировавшим 12 девочек

9 часов назад
На похороны Тинки-Винки из "Телепузиков" просят прийти в ярких костюмах

На похороны Тинки-Винки из "Телепузиков" просят прийти в ярких костюмах

9 часов назад
Тревожный день: Земля трясется, вулканы проснулись, цунами пока пронесло

Тревожный день: Земля трясется, вулканы проснулись, цунами пока пронесло

9 часов назад
Курды и турки устроили массовую драку в аэропорту Ганновера

Курды и турки устроили массовую драку в аэропорту Ганновера

9 часов назад
В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

В небе над Германией столкнулись самолет и вертолет

9 часов назад
"Идеальный" iPhone X второго поколения изобразили на рендерах

"Идеальный" iPhone X второго поколения изобразили на рендерах

9 часов назад
Ученые доказали, что игры не влияют на уровень жестокости

Ученые доказали, что игры не влияют на уровень жестокости

9 часов назад
Потерявшийся мини-пиг превратил в цирк знакомство с полицейскими

Потерявшийся мини-пиг превратил в цирк знакомство с полицейскими

10 часов назад
Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"

Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"

10 часов назад
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

10 часов назад
Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

10 часов назад
Wine 3.0 позволит запускать Windows-приложения на Android-смартфоне

Wine 3.0 позволит запускать Windows-приложения на Android-смартфоне

10 часов назад
Путин предложил наказывать плохих судей понижением квалификации

Путин предложил наказывать плохих судей понижением квалификации

12 часов назад
Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет

Учёные: подростковый возраст следует продлить до 24 лет

12 часов назад
11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно

11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно

13 часов назад
Байкальск: сердце для города

Байкальск: сердце для города

14 часов назад
Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

Рухнувший на деревню загадочный ледяной шар оказался замерзшими фекалиями

15 часов назад
"Калькулятор смерти" покажет, сколько осталось жить тяжелобольному

"Калькулятор смерти" покажет, сколько осталось жить тяжелобольному

16 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28