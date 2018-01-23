Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эродганом обсудил ситуацию в Сирии, в том числе, в районе Африна, где в настоящее время турецкие военные проводят операцию.

Главы государств акцентировали важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, президенты двух стран обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Сторонами была выражена надежда та то, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса.

Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением констатировали положительную динамику развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.