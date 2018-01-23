Подпольное казино в Петербурге пришлось брать штурмом

В Санкт-Петербурге бойцы Росгвардии и сотрудники полиции взяли штурмом подпольное казино, действовавшее в одной из квартир жилого дома во Фрунзенском районе города.

По информации представителей силовых структур, организаторы незаконной деятельности в целях конспирации установили на лестничной площадке подъезда систему видеонаблюдения и установили металлическую входную дверь, передает РИА Новости. Для того, чтобы правоохранители смогли попасть в квартиру, бойцам СОБР пришлось срезать петли укрепленной двери.

Проникнув в квартиру, сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили там 29 включенных игровых автоматов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 171.2 "Незаконные организация и проведение азартных игр".