Скандал "от кутюр": как поссорились Наоми Кэмпбелл и Ульяна Сергиенко

Скандал "от кутюр": как поссорились Наоми Кэмпбелл и Ульяна СергиенкоЧитайте нас в Telegram
Супермодель Наоми Кэмпбелл объявила бойкот дизайнеру Ульяне Сергиенко. Темнокожая британка обвинила российского модельера в расизме. Все произошло из-за показа на Парижской неделе моды. Вернее, из-за приглашений на него.
Наоми увидела фото конверта с билетом на дефиле. На нем подпись по-английски, которая дословно переводится как "Моим ниггерам в Париже". Это цитата из песни репера Канье Уэста, которую модельер использовала, созывая подруг. Из песни слов не выкинешь, но супермодель возмутилась: мол, зачем такое писать, и, адресовала поклонникам риторический вопрос "вы все еще собираетесь на это шоу?".
Подписчики отреагировали мгновенно. Ульяна Сергиенко пожаловалась, что получила множество посланий вроде "Умри, белый хлам!" или "ты заслуживаешь самого худшего в жизни".
Примеров, чем заканчивается такая травля, множество. Из последнего — скандал с темнокожим мальчиком-моделью в толстовке с надписью "самая лучшая обезьяна в джунглях". Рекламную кампанию известного бренда также посчитали расистской. А недавно стало известно, что семья участника съемок переехала из своего дома. Сбежали от нападок соседей.
Негативной реакции не ожидала и Ульяна Сергиенко. Ведь она ничего плохого не имела в виду. То ли хотела похвастаться, то ли оказать "медвежью услугу", но случайное фото в "сториз" социальной сети от Мирославы Думы "перепостили" все, кому не лень. Уже позже, под фотографией с показа Ульяны Сергиенко, началась настоящая травля и самого дизайнера и всех, кто ее защищает.
Обвинения в расизме для многих слышатся довольно абсурдно. Во-первых, Ульяна Сергиенко давно работает на Западе и в США. Ее наряды носили Бейонсе, Ким Кардашьян, Леди Гага. Во-вторых, на показах Сергиенко всегда представлено разнообразие как платьев, так и моделей! Не удивительно, что "черную метку" от "Черной пантеры" дизайнер принимать отказывается. Скандал никак не комментирует.
Еще раз взглянем на то самое фото. Видно, фраза написана от руки. То есть приглашение не для всех, для узкого круга. Тогда вопрос: кто кого оскорбил? Тот, кто написал или тот, кто сделал фото?
А вообще, изначально сама фраза – это название и одна из строчек культовой песни американского рэп-исполнителя Канье Уэста. В ней он восхваляет своих небелых собратьев. Само по себе слово на букву Н – действительно негативное и оскорбительное. Но в контексте "то, что нельзя называть" превращается в сленг, обозначающий примерно то же самое, что и bro или "брат" – вроде как свой человек!
А что, если культовую песню с тем самым словом, кто-то захочет перепеть, скажем, белая девушка? Ответ на поверхности – ее обвинят в том, что она не имеет права даже под страхом смерти его произносить. Такой же критике подверглись белые ангелы – модели "Виктория Сикрет" после показа, на котором спели эти строчки вместе с Канье Уэстом. То же самое ровным счетом происходит и с Ульяной Сергиенко. Вот только чего здесь больше: расизма или попытки оказаться в теме?
Зато остальным – шутить на эту тему очень даже разрешается. Американские комики высмеивают эту проблему. Даже без перевода суть понять можно.
Так почему эту, своего рода крылатую фразу восприняли в штыки? Скорее всего – говорят эксперты – здесь сыграла истерия голливудских разоблачений и желание еще раз напомнить о себе тех, чье имя все реже мелькает в глянце.
Зачем "Черная пантера" открыла охоту на дизайнера Сергиенко, видимо, знает лишь она сама. Но, как оказалось, дальше угроз в социальных сетях дело не пошло. Пока. Одни говорят: супермодель хочет услышать прилюдные покаяния, другие предположили, что Кэмпбелл просто захотела в качестве компенсации новое платье прямо с подиума. А вдруг?
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