Фигуристка Александра Степанова: мы не сдадимся

Во вторник МОК отстранил целую группу российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх. В число пострадавших попал бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Иван Букин.

На недавно завершившемся в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в танцах на льду. Но через несколько дней МОК отстранил от участия в Играх партнера, лишив тем самым российский дуэт возможности выступить в Пхенчхане.

Партнерша Букина Александра Степанова заявила, что не собирается сдаваться и будет бороться за свои права. "Спасибо всем, кто переживает за нас и поддерживает! Мы не намерены сдаваться! – написала Степанова на своей странице в социальной сети.