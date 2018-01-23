Десятки людей отравились неизвестным газом в подмосковном общежитии

В Одинцовском районе Подмосковья десятки проживающих в одном из общежитий людей отравились неизвестным газом. В настоящее время уточняется число пострадавших, по предварительным данным, отравившихся не менее 50.

Как сообщил осведомленный источник, состояние пострадавших оценивается как нетяжелое, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной отравления людей стал газ от тепловой пушки, работавшем на дизельном топливе. ТАСС сообщает о госпитализации шести пострадавших. В настоящее время информация об отравлении людей проверяется сотрудниками правоохранительных органов.