Василий Небензя: простите, что испортил вам сиесту

С едкого заявления начал свое выступление постоянный представитель России при ООН. Россия созвала неожиданное для многих экстренное заседание Совета Безопасности. Обсудили недавние обвинения в адрес Дамаска в химических атаках на мирное население. И обвинения Москвы в поддержке сирийского режима. Россия в очередной раз отметила — обвинения несостоятельны и предложила создать новую комиссию по расследованию химатак, сообщает телеканал "Россия 24".